قرض الزواج بنك التنمية الشروط الجديدة وطريقة الاستعلام عن قبول القرض من البنك

قرض الزواج بنك التنمية وطريقة الاستعلام عن قبول القرض من البنك، حيث إن بنك التسليف يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث إن الهدف الأساسي من بنك التسليف هو تقديم المساعدة لكل مواطن داخل المملكة، ليستطيع المواطن ذو الدخل المنخفض أو المتوسط من التغلب على الحياة المادية الصعبة، والتأقلم مع الظروف التى يمر بها العالم الأجمع، ومن بين الخدمات التى يقدمها بنك التنمية والإدخار قرض أثناء فترة الزواج، فيقوم بتقديم للمقبلين على الزواج فرصة الحصول على قرض يعمل على تقديم المساعدة لتكملة خطوات الزواج، ويتم التقديم على هذا القرض من خلال الموقع الخاص ببنك التسليف، وهو ما سوف نقوم بعرضه اليوم في هذا المقال.

قرض الزواج بنك التنمية

فقد قام بنك التسليف بوضع عدة شروط حتي يتمكن الشخص من الحصول على القرض، وأهم هذه الشروط:

أولا ينبغى أن يكون الشخص المقبل على طلب القرض يكون هذا الزوج هو الزواج الأول له، ويستثني من هذا إذا كانت زوجته توفت أو قد طلقها.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو تكون جنسيتها تابعة لمجلس دول الخليج العربي.

وفي حالة ان تكون جنسيتها غير ما سبق يجب الحصول على الموافقة على الزواج أولا.

يجب أن يتم تقديم عقد زواج رسمي للمحكمة المختصة.

لا ينبغي ان يكون مر على تاريخ عقد الزواج أكثر من عامين هجريين.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للقرض عن 18 عام، وتعرف أيضا على بنك التسليف خدمة إعفاء وطريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية

كما تم وضع بعض التعديلات مؤخرا على الشروط المطلوبة لقرض الزواج من بنك التنمية كما يلي: حيث تم رفع الحد الأقصي للراتب إلي عشرة آلاف ريال سعودي. كما تم إلغاء الشرط الذي يختص بعر المستفيد من الشروط. وكذلك تم تقليل مدة عقد الزواج لتصل إلي عام واحد فقط هجري. وكذلك تم تقليل المدة بين القرض والذي يليه لتصبح سنة واحدة بدلا من ثلاث أعوام.

حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان تمت الموافقة على طلب القرض يمكنك الدخول على الموقع الخاص بالبنك

وبعد ذلك عليك إدخال جميع البيانات الخاصة بك.

ثم عليك الانتظار حتى تظهر لك النتيجة.

طريقة الاستعلام عن قبول القرضقيمة قروض بنك التسليف

أكبر قيمة للقروض تستطيع الحصول عليه من قبل البنك هو ستين ألف ريال سعودي للمواطن. ويقوم البنك بعمل إتفاق مع المواطن على طريقة السداد وميعاد كل قسط. كما يجب أن يكون الراتب الشهري للمتقدم على القرض أكثر من عشرة آلاف ريال سعودي. وكذلك يجب أن يكون دخله السنوي 120 ألف ريال سعودي حتى يتمكن من الموافقة على القرض. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الحصول على تمويل ل10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية الشروط وأهم المستندات المطلوبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية

حيث إنه كما قمنا بعرض تفاصيل قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية وكذلك الشروط المطلوبة للحصول عليه وطريقة الاستعلام عنه. يمكننا أيضاً أهم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول عليه كما يلي: