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المؤتمر نت - عمان تعلق الدخول للقادمين من 7 دول
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دوت الخليج -
عمان تعلق الدخول للقادمين من 7 دول إفريقية
قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" في سلطنة عمان اليوم السبت، تعليق دخول المواطنين القادمين من سبع دول إفريقية؛ وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق عقب انتشار سلالة متحورة لفيروس "كورونا".
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة تدارست التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي للفيروس على المستويين المحلي والعالمي، وقررت أيضا تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول السبع المذكورة، فيما تقدم خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، ابتداءً من غد الأحد حتى إشعار آخر.
وأضافت الوكالة أنه يستثنى من هذا القرار المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم ومواطنو الدول المذكورة، فيما تقدم ممن لديهم إقامة سارية في السلطنة، وسيخضع جميع من يتم استثناءهم بالدخول إلى أراضي السلطنة بناء على هذا القرار، بمن فيهم المواطنون العمانيون، للفحص عند الوصول والحجر المؤسسي لمدة سبعة أيام مع إعادة الفحص في اليوم السادس، مشيرة إلى أن اللجنة العليا تحث المواطنين والمقيمين على تجنّب السفر خلال الفترة القادمة إلى الدول السبعة المعلقة إلا للضرورة القصوى.
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