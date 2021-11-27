المغرب يعلق الرحلات البحرية مع فرنسا بسبب "موجة أوروبا"

قرر المغرب تعليق الرحلات البحرية للمسافرين من وإلى فرنسا، ابتداء من الأحد، بسبب وباء "كوفيد-19"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة النقل واللوجستيك.

ويدخل القرار حيز التنفيذ، وفقا للمصدر، ابتداء من 22:59 بتوقيت غرينتش، ليل الأحد، و"يندرج في إطار إجراءات التصدي لانتشار وباء كوفيد-19" و"الحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا الصدد".

في المقابل، تستمر المواصلات التجارية والبريدية عبر الخطوط البحرية الرابطة بين البلدين، بحسب المصدر نفسه.

ويبدأ ليل الأحد كذلك سريان تعليق الرحلات الجوية للمسافرين بين البلدين، بعدما قررت السلطات المغربية الخميس تأخيره ليومين لتسهيل عودة المسافرين العالقين بين فرنسا والمغرب.

ويرتبط البلدان بعلاقات قوية، ففرنسا أول شريك اقتصادي للمغرب، ويعيش فيها أكثر من 1,3 مليون مغربي، بينما يقيم نحو 800 ألف فرنسي في المملكة.

لكن أوروبا أصبحت بؤرة عالمية للوباء هذا الخريف، بينما تسعى المملكة للحفاظ على التحسن الذي شهدته الوضعية الوبائية فيها خلال الفترة الأخيرة، مما سمح برفع حظر التجوال الليلي وتخفيف القيود الاحترازية.

ويوم الجمعة، أعلنت السلطات المغربية أيضا حظر دخول أراضيها على القادمين أو العابرين لمجموعة من بلدان منطقة إفريقيا الجنوبية، تحسبا لانتقال عدوى المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" التي رصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

كما سبق أن علق المغرب، الشهر الماضي، رحلاته الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبريطانيا وروسيا، قبل أن يستأنفها مع روسيا.

وتراهن المملكة أيضا على استمرار حملة التلقيح للتصدي للوباء والتي شملت أكثر من 22 مليونا و600 ألف شخص استفادوا من جرعتي اللقاح، من بينهم أكثر من مليون و600 ألف تلقوا الجرعة الثالثة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14773 وفق آخر حصيلة رسمية.