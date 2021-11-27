المغرب يعلق الرحلات البحرية من وإلى فرنسا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت العديد من الدول أعلنت تعليق الرحلات مع دول الجنوب الإفريقى، منذ أمس الجمعة، وحتى اليوم السبت، فى إجراءات استباقية لوقف انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا، والمعروف باسم "أوميكرون".
الاتحاد الأوروبى يعلق الطيران مع 7 دول إفريقية لمواجهة متحور كورونا
فيما اعتبر وزير الصحة فى جنوب إفريقيا، أن ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة، قائلاً إنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من كورونا.
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