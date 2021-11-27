تمويل أرزاق يبدأ من 50 ألف ريال بنك الاستثمار السعودي بفترة سداد مرنة. وهو تمويل مجاز من الهيئة الشرعية للمصرف، فيمكنك شراء سلعه معينة أو كمية من السلع المملوكة للبنك بموجب اتفاقية تُحدد هامش الربح وخطط السداد، وفي حالة الرغبة في عدم استلام السلع فيسهل المصرف عمليات البيع لصالح العميل من خلال توكيل التاجر المعتمد من أجل بيع السلع نيابة عن العميل، ومن ثم إيداع القيمة في حساب الشخص، ويتعامل المصرف بالطحين والأرز.

تمويل أرزاق يبدأ من 50 ألف ريال بنك الاستثمار السعودي

هو تمويل معتمد من قبل الهيئة الشرعية للمصرف ويمكن إعادة التمويل بعد سداد النسبة المطلوبة لإعادة التمويل مرة أخرى، كما يمكن للعميل الحصول على التمويل الإضافي بعد حصول العميل على زيادة في راتبه الشهري، والإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز، ولا حاجة لوجود كفيل، والحصول على مبلغ التمويل في نفس اليوم.

التمويل متاح للسعوديين فقط.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ألا يزيد العمر عن 60 عام للرجال والنساء عند انتهاء السداد.

أن يكون موظف على رأس عمل لدى أحد الجهات المعتمدة.

أن يكون للعميل حسابًا في البنك السعودي للاستثمار.

الحد الأدنى للعمل في القطاع الحكومي شهر والحد الأدنى للعمل في القطاع الخاص 3 شهور.

تتطلب كل طلبات التمويل أولًا الحصول على الموافقة الائتمانية من البنك. وكذلك سلامة السجل الائتماني في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة).

تمويل يبدأ من 50 ألف ريال حتى 1500000 ريال الحد الأدنى للتمويل 6 شهور والحد الأقصى 60 شهر.

يتم التقديم على الطلب من موقع المصرف . عند النقر على أيقونة التقدم بطلبي الآن.

أولًا تعبئة النماذج في البنك.

خطاب تعريف من جهة العمل ويشمل الراتب الرئيس والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب موجه للبنك بتحويل الراتب.

صورة من الهوية الوطنية للعميل .

يوفر البنك خيار تحويل الرصيد (سداد المديونية)، من أجل تمويل في مصرف أخر، والمستندات المطلوبة هي : خطاب المديونية من البنك أو من الجهة المصدرة للتمويل.

الرسوم الإدارية لا تزيد عن 1% من مبلغ التمويل الكلي أو 5,000 ريال سعودي أيهما أقل.

شروط تمويل أرزاق الشخصيطلب تمويل البنك السعودي للاستثمارالوثائق المطلوبة لطلب التمويل