مميزات تحديث لعبة efootball 2022 الجديدة وشرح خطوات فتح إي فوتبول بيس 2022

التحديث الجديد لعبة efootball 2022 تعد لعبة إي فوتبول بيس الخاصة بأجهزة الأندرويد واحدة من أكثر الألعاب المتعة والإثارة والتشويق التي تنتمي إلى ألعاب الفيديو، التي تحاكي لعبة كرة القدم وتعرف باسم 2022 eFootball PES، ومع بداية ظهور وإصدار اللعبة نالت على أعجاب الكثيرين من محبي ألعاب البلايستيشن والاكس بوكس والويندوز وأيضا ألعاب الميكروسوفت ويندوز، حيث حصلت اللعبة على تطوير من شركة كونامي في عام2021 لتعمل على الهواتف الحديثة التي تعمل بنظام الأندرويد وأي أو إس.

فتح لعبة efootball 2022

تحظى لعبة إي فوتبول بيس للأندرويد بجميع أصدارتها القديمة أو الحديثة على شهرة كبيرة جدا، حيت أن اللعبة تتمتع بمواصفات ومميزات تجعلها سهلة الاستخدام لجميع المراحل العمرية المختلفة من صغار السن والأطفال الي الكبار أيضا، وهناك الكثير من التحديثات التي أضافات الي اللعبة في الآونة الأخير، ومن أبرز تلك التحديثات التي تم إجراؤها مؤخرا على هذا الإصدار هو إضافة عدد من الرسوم المتحركة التي تزيد من المتعة والتشويق مقارنة بالإصدارات السابقة التي كانت توجد.

خطوات تشغيل لعبة إي فوتبول للأندرويد

يمكنك أن تقوم بفتح لعبة إي فوتبول بيس بخطوات بسيطة وسهلة من خلال تسجيل الدخول عبر متجر التطبيقات الخاص بالهاتف سواء كان الهاتف يعمل بنظام الأندرويد أو بنظام IOS وهذه ما نتعرف عليه في الخطوات التالية:

يتطلب تشغيل وفتح لعبة إي فوتبول بيس للأندرويد على الهواتف أن تبدأ من اولا بتسجيل الدخول على متجر التطبيقات جوجل بلاي.

ثم نقوم بكتابة اسم اللعبة e Football PES داخل المربع الخاص بالبحث.

نضغط علي كلمة فتح اللعبة على الهاتف الجوال والتي تتطلب الي توافر مساحة حوالي 96M.

بالإضافة إلى توافر مساحة 1.9 جيجا خالية حيث تبلغ مساحة الإصدار الحالي للعبة حوالي 5.5.0.

لعبة إي فوتبول تعد من الألعاب المجانية التي تناسب كافة المراحل العمرية المختلفة بداية من عمر ثلاث سنوات فما فوق.

تحديث بيس 2022 موبايل

جاء الإصدار الحديث للعبة إي فوتبول بيس 2022 بمميزات خيالية وغير مسبوقة ومن أبرز تلك المميزات الخاصة بالإصدار الحديث للعبة هي مايلي: