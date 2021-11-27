كيفية الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

يقدم بنك التنمية الاجتماعية آلية الحصول على قرض الأسرة ، وهو التمويل الاجتماعي للمتقدمين من أبناء المملكة، وقد تم إطلاق هذا التمويل من قبل البنك السعودي للتسليف والادخار الذي يعد أحد البنوك ذات السمعة الطيبة، وتأسس عام 1971 وقد بدأ البنك برأسمال حوالي 5 مليون ريال سعودي، ثم بدأ يرتفع شيئا فشيئا، وفي عام 2011 بلغ رأسماله 36 مليار ريال، ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية المختلفة لعملائه ورعاته، وخاصة للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود والمنخفض لمساعدتهم على التغلب على البيئة المعيشية الصعبة التي تعوقهم، وتعد القروض العائلية من أبرز القروض التي يقدمها البنك الدولي للأفراد السعوديين وعائلاتهم. طريقة الحصول على قرض الأسرة يقدم لك بنك التنمية الاجتماعية خدمة طلب قرض الأسرة وهي خدمة إلكترونية تمكن ذوي الدخل المحدود والمنخفض من التقدم بطلبات تمويل لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة، وللحصول على تمويل اجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك التسليف والإدخار

انقر فوق علامة تسجيل جديد

املأ جميع البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لذلك

ثم يتحقق البنك مما إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة

سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى الهاتف المسجل في الموقع لتفعيل عملية التسجيل

أكمل طلب القرض بتضمين البيانات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على القرض

يرتب النظام موعدا للمواطن لإرسال جميع المستندات اللازمة عبر البريد الإلكتروني

ثم يتم معالجة الطلب في بنك التنمية الاجتماعية

إذا تم قبول طلب القرض، فسيتم تحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي للمواطن. طريقة الحصول على قرض الأسرة شروط تمويل بنك النتمية الاجتماعية وضع البنك السعودي للتسليف والادخار سلسلة من الشروط؛ لأجل التقدم على قروض اجتماعية للمستفيدين من البنك ومتقدميه، وهذه الشروط هي كما يلي: أن لا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 12.500 ريال سعودي يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدمين للحصول على القرض البنكي 70 عاما ألا يزيد عمر الضامن عن 55 سنة يلزك ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 3.000 ريال سعودي يشترط أن تكون المرأة التي تتقدم بطلب للحصول على قرض مطلقة أو أرملة ولديها طفل واحد أو أكثر يجب على المتقدمين الذين يتقدمون للحصول على قرض من بنك ائتمان ألا يكونوا مدينين بأي نوع من القروض لبنك آخر يلتزم المقترض بسداد مبلغ التمويل يجب على المستفيد من البنك تقديم المستندات المطلوبة للحصول على القرض. شروط تمويل بنك النتمية الاجتماعية الوسوم

يقدم بنك التنمية الاجتماعية آلية الحصول على قرض الأسرة ، وهو التمويل الاجتماعي للمتقدمين من أبناء المملكة، وقد تم إطلاق هذا التمويل من قبل البنك السعودي للتسليف والادخار الذي يعد أحد البنوك ذات السمعة الطيبة، وتأسس عام 1971 وقد بدأ البنك برأسمال حوالي 5 مليون ريال سعودي، ثم بدأ يرتفع شيئا فشيئا، وفي عام 2011 بلغ رأسماله 36 مليار ريال، ويقدم البنك العديد من المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية المختلفة لعملائه ورعاته، وخاصة للمواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود والمنخفض لمساعدتهم على التغلب على البيئة المعيشية الصعبة التي تعوقهم، وتعد القروض العائلية من أبرز القروض التي يقدمها البنك الدولي للأفراد السعوديين وعائلاتهم. طريقة الحصول على قرض الأسرة يقدم لك بنك التنمية الاجتماعية خدمة طلب قرض الأسرة وهي خدمة إلكترونية تمكن ذوي الدخل المحدود والمنخفض من التقدم بطلبات تمويل لمساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة، وللحصول على تمويل اجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك التسليف والإدخار

انقر فوق علامة تسجيل جديد

املأ جميع البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لذلك

ثم يتحقق البنك مما إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة

سيتم إرسال رسالة تأكيد إلى الهاتف المسجل في الموقع لتفعيل عملية التسجيل

أكمل طلب القرض بتضمين البيانات المطلوبة للتقدم بطلب للحصول على القرض

يرتب النظام موعدا للمواطن لإرسال جميع المستندات اللازمة عبر البريد الإلكتروني

ثم يتم معالجة الطلب في بنك التنمية الاجتماعية

إذا تم قبول طلب القرض، فسيتم تحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي للمواطن. طريقة الحصول على قرض الأسرة شروط تمويل بنك النتمية الاجتماعية وضع البنك السعودي للتسليف والادخار سلسلة من الشروط؛ لأجل التقدم على قروض اجتماعية للمستفيدين من البنك ومتقدميه، وهذه الشروط هي كما يلي: أن لا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 12.500 ريال سعودي يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدمين للحصول على القرض البنكي 70 عاما ألا يزيد عمر الضامن عن 55 سنة يلزك ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 3.000 ريال سعودي يشترط أن تكون المرأة التي تتقدم بطلب للحصول على قرض مطلقة أو أرملة ولديها طفل واحد أو أكثر يجب على المتقدمين الذين يتقدمون للحصول على قرض من بنك ائتمان ألا يكونوا مدينين بأي نوع من القروض لبنك آخر يلتزم المقترض بسداد مبلغ التمويل يجب على المستفيد من البنك تقديم المستندات المطلوبة للحصول على القرض. شروط تمويل بنك النتمية الاجتماعية

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