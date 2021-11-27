الخارجية تدعو الأردنيين في أثيوبيا للمغادرة في أقرب فرصة

دوت الخليج :- جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنين المتواجدين في أثيوبيا لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر نظرا لتطورات الأوضاع الطارئة هناك. ودعت الوزارة المواطنين العمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة. كما تهيب الوزارة بالمواطنين الأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا خلال هذه الفترة. لطلب المساعدة، بإمكان المواطنين الأردنيين التواصل مع السفارة في أديس أبابا على الخط الساخن (00251904049070) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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