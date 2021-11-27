أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا «الآن» وتؤكد استمرار تدهور الأوضاع

جدة - نرمين السيد - وأكدت السفارة الأمريكية، استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، فى إثيوبيا، فى إشارة إلى الحرب الأهلية الجارية فى البلد الإفريق. وكتبت السفارة الأمريكية، عبر حسابها بموقع تويتر "يستمر تدهور الوضع الأمنى ​​فى إثيوبيا. تحث السفارة الأمريكية مواطنى الولايات المتحدة فى إثيوبيا على المغادرة الآن باستخدام الخيارات المتاحة تجاريًا". وسمحت وزارة الخارجية الأمريكية فى الثالث من نوفمبر الجارى بالرحيل الطوعى لموظفى الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد الأسر من إثيوبيا بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية والنقص المحتمل فى الإمدادات.

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