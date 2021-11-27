بريطانيا تعلن رصد حالات إصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وصنفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، متحور فيروس كورونا الجديد بالمقلق، وأعلنت تسميته "أوميكرون". وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى عرف أولا باسم (بى 1.1.529).

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