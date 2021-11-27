إعفاء مدير الشرطة السودانية ونائبه من مهامهما

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتورعبدالله حمدوك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية، قراراً اليوم بإعفاء كل من فريق أول شرطة حقوقى، خالد مهدى إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، وفريق شرطة حقوقى، الصادق على إبراهيم من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، قرر حمدوك تعيين كل من فريق شرطة حقوقى عنان حامد محمد عمر مديراً عاماً لقوات الشرطة، ولواء شرطة مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً لمدير عام قوات الشرطة ومفتشاً عاماً. ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادى والعمل والإصلاح الإدارى والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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