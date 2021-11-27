نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية Results لولي الأمر لاستخراج الشهادات الآن

يبحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عن رابط نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية فقط ورمز التحقق لاستخراج الشهادات من موقع نور للشهادات المركزي 1443، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ اختبارات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام الحكومي والمدارس الأهلية والأجنبية بكافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء بتاريخ التاسع عشر من شهر ربيع الثاني الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر نوفمبر 2021م، حيث يتم البحث من جانب أولياء أمور الطلاب والطالبات اليوم عن رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق أو نظام نور بدون كلمة سر أو رابط نظام نور بالسجل المدني فقط، وذلك لاستخراج إشعارات وشهادات الطلاب من نظام نور بالهوية الوطنية لولي الأمر فقط، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول نظام نور المركزي لنتائج الطلاب 1443 الذي توفره وزارة التعليم عام الآن.

نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية

بعد أن أدى ما يزيد عن ستة ملايين طالباً وطالبة الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الأول بشكل حضوري بالمدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد عبر المنصة منصة مدرستي للتعليم عن بعد للمرحلة الابتدائية، فينظر الطلاب والطالبات الإشعار الخاص بتطبيق توكلنا في حال تم تفعيله لمعرفة ما إذا كان قد تم اعتماد نتائج الطلاب من عدمه.

حيث يوفر توكلنا خدمة جديدة لطلاب وطالبات التعليم العام تقوم بإشعار المستخدم بأنه قد اعتماد النتائج للطلاب من قبل قائد المدرسة بشكل رسمي، ليتم تسجيل دخول نظام نور للنتائج للاستعلام والإطلاع على الشهادات المنشورة، ويتم تفعيل هذه الخدمة من خلال تسجيل دخول توكلنا، ثم من الخدمات يتم النقر على خدمات التعليم، ثم النتائج الدراسية، ثم تفعيل التنبيه “أبلغني عند تحديث النتائج”.

وتقوم المدارس بمواصلة رصد درجات الطلاب والطالبات في الاختبارات النهائية الفصل الأول، وتدقيقها لجميع الطلاب بكافة الصفوف الدراسية، إلى جانب استخراج نتائج الطلاب وكشوف الدرجات، ومن ثم استكمال رفع الشهادات على نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1443 وفق آلية تم تحديدها من جانب الوزارة، ويمكنكم الحصول على رابط نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية لولي الأمر من خلال التالي:

رابط نتائج نظام نور لولي الأمر (noor.moe.gov.sa).

كيفية استخراج نتائج نظام نور 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443 لكافة المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لتبدأ إجازة الفصل الأول اعتباراً من يوم الخميس بتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 25 نوفمبر 2021م، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام، وتقوم الدارس حالياً برصد درجات الطلاب وتدقيقها لرفعها على نظام نور نتائج المركزي.

يتم استخراج نتائج الطلاب من خلال دخول نظام نور لنتائج الطلاب المركزي من حساب ولي الأمر 1443، ثم تسجيل الدخول لعرض بيانات الأبناء على الصفحة الرئيسية في نظام نور المركزي، وفي حال الرغبة في دخول الحساب الشخصي من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد، فيتم النقر على الأيقونة الخاصة بنفاذ وتعبئة بيانات ابشر، ويمكن متابعة خطوات استخراج نتائج نظام نور من خلال الفيديو التالي:

كيف أدخل نظام نور نتائج الطلاب نفاذ 1443

تتيح وزارة التعليم عام السعودية للطلاب وأولياء الأمور إمكانية الدخول إلى نظام نور عن طريق تعبئة بيانات المستخدم التي تتكون من اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور المركزي، وذلك للإطلاع على شهادات الطلاب الفصل الدراسي الأول 1443 للاطمئنان على مستوى الأبناء.

وفي حال فقدان أو نسيان بيانات دخول نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية فقط، فيمكن الدخول إلى الحساب الشخصي من خلال بوابة نفاذ بالنقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي، ثم تسجيل بيانات حساب ابشر الخاصة بالمستخدم، وتأكيد الدخول بتعبئة رمز التحقق ليتم تحويلك إلى صفحتك الرئيسية بنظام نور للنتائج 1443.

حيث يتم اختيار الابن المراد عرض نتيجته أو شهادته، ثم النقر على إشعار بنتيجة الطالب، واختيار الفصل الدراسي الأول، ثم النقر على بحث، ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور لولي الأمر بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات الانتهاء من أعمال الاختبارات في نظام نور 1443

يتم الانتهاء من أعمال الاختبارات في نظام نور المركزي للطلاب من خلال الانتهاء من رصد الدرجات لجميع الطلاب والطالبات مع المراجعة والتدقيق، ثم إدخال درجات المراجعة من الاختبارات > الدرجات > إدخال درجات المراجعة، ثم إغلاق الدرجات من خلال النقر على الاختبارات > إغلاق الدرجات.

وبعد ذلك إغلاق المهارات، اعتماد تقييم الطلاب في الفصول، والاعتماد النهائي للطلاب الذين لديهم ضعف في مادة أو أكثر، وطباعة المبيضات من خلال النقر على التقارير > تقارير الدرجات > المبيضات، ثم ترفيع الطلاب من شؤون الطلاب > الطلاب أو الطالبات > تعيين صفوف الطلبة للعام الجديد > تفعيل الترفيع وترفيع كافة الصفوف.

وأخيراً طباعة الشهادات من خلال النقر على التقارير > تقارير الطلاب > شهادات الطلاب، ويتم استخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول في الوقت الحالي من خلال اتباع رابط برنامج نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية فقط، ثم تعبئة بيانات المستخدم والنقر على تسجيل دخول نظام نور 1443.

رابط نظام نور للشهادات 1443

وفقاً لما تم الإعلان عنه والتأكيد عليه من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، فمن المقرر أن يتم انتهاء المدارس من اعتماد نتائج الطلاب من قبل قادة المدارس لجميع المراحل التعليمية، ومن ثم نشر شهادات الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية لولي الأمر المركزي اليوم الخميس بتاريخ 25 نوفمبر 2021م الموافق لتاريخ 20 ربيع الثاني 1443هـ، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال رابط نظام نور نتائج الطلاب ١٤٤٣ برقم الهوية المرفق.

وفي حال نسيان أو فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب نظام نور المركزي، فيتم النقر على استعادة كلمة المرور من “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم؟ ثم تعبئة البيانات المطلوبة لمطابقة رقم الهوية الوطنية (رقم الهوية – رمز التحقق)، ثم النقر على التالي، وسيتم إعادة ضبط كلمة السر لنظام نور لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية.