إيطاليا: البلاد خالية من المتغير الجديد لكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أن مستشفى سبالانزانى الأولى للأمراض المعدية فى إيطاليا شكلت فريق عمل بشأن نوع جديد من كورونا، مشيرة إنها ستجرى قريبا مكالمة دولية مع خبراء من المعهد الوطنى للأمراض المعدية لمناقشة البيانات والتدابير التى يجب اعتمادها.
ومن جانبه، قال مدير المستشفى الإيطالى فرانشيسكو فايا، إن فريق العمل هو الاستجابة الفورية للقلق الذى ينشأ بين المواطنين فيما يتعلق بهذا المتحور.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة الإيطالى بييرباولو سيليرى، أن المتغير الجديد لا يوجد فى إيطاليا بعد لكن يجب أن تكون السلطات فى حالة تأهب بشأنه.
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