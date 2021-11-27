حجاوي : في طريقنا لذروة الموجة الثالثة

دوت الخليج :- قال عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن جائحة كورونا لا زالت مستمرة وهناك زيادة بأعداد الاصابات على المستوى العالمي بنسبة 11%، و2% نسبة الزيادة في الوفيات.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني أمس، أن معدلات الاشغال لا تتجاوز 38% في كافة أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن الأردن في طريقه للوصول إلى ذروة الموجة، معرباً عن أمله بانضباط الجميع حتى نمر بأمان من فصل الشتاء.