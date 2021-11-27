أخبار اليمن : 13 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

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13 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجة

شن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وحجة. 13 غارة عدوانية على مأرب والجوف وحجةشن طيران العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والجوف وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ10 غارات مديريتي الجوبة وصرواح بمأرب، خلفت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على مديرية حرض بحجة.



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