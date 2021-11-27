عاصفة أروين تجتاح بريطانيا وتتسبب فى مقتل شخصين «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، وصلت سرعة الرياح إلى 98 ميلاً فى الساعة (157 كيلومترا) فى نورثمبرلاند شمال غربى بريطانيا، وعلق نحو 120 شاحنة فى الثلج على الطريق "M62".

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العواصف التى حدثت أثناء الليل أثرت على "مساحات شاسعة من المملكة المتحدة"، مع تضرر المبانى والأشجار.

وأضاف أن تحذيرات من المستوى الأصفر ما زالت قائمة، اليوم السبت، فى معظم أنحاء البلاد.

وتابع: "على الناس أن يبتعدوا عن الساحل فى وقت تمثل فيه الأمواج والركام خطرا على حياتهم".

وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مستخدمى "تويتر" تظهر من خلالها كمية الدمار الذى سببته العاصفة "أروين".

وفيما هدأت الرياح بحلول صباح اليوم السبت، حذر مكتب الأرصاد من استمرار الأحوال الجوية الخطيرة وحض الناس على تجنب السفر غير الضرورى.