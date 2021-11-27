مظاهرة للشرطة الإسبانية فى مدريد ضد إصلاح قانون أمنى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، ترتبط التظاهرات بخطط الحكومة الإسبانية لتعديل قانون أمن المواطن الذى أقر عام 2015 فى عهد الحكومة اليمينية السابقة فى ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشّف.

ويهدف الإصلاح لتطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية التى ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة "غير دستورى" نظرا إلى أن الممارسة ترقى إلى "رقابة مسبقة".

وسار المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الإسبانية ولافتات نقابية ورافقهم سياسيون يمينيون باتّجاه وزارة الداخلية، علما أن التظاهرات نظّمت بدعوة من منظمة "يوسابول" التى تضم نقابات الشرطة والحرس المدنى.

وأفادوا بأنه من شأن إصلاح من هذا النوع أن يرفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن ويعرّض الأمن العام للخطر ويخفض القدرة عمليا على وقف الاحتجاجات العنيفة.