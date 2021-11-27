إثيوبيا.. الحاصل على نوبل للسلام يتعهد بتدمير جزء من أبناء شعبه«فيديو»

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال آبى، فى تسجيل مصوّر مدّته 34 دقيقة نشر على حسابه بموقع تويتر، أمس السبت "سندمّر العدو بشكل شامل، لا عودة من الحرب دون الانتصار".
وأضاف "سننتصر، يتفرّق الأعداء وهناك مناطق يجب أن نسيطر عليها".
وأعلن آبى الأسبوع الجارى توليه قيادة العمليات ضد "جبهة تحرير شعب تيجراى" التى كانت تهيمن على الساحة السياسية الوطنية لعقود قبل تولى آبى أحمد رئاسة الوزراء فى إثيوبيا.
والأربعاء الماضى، أعلنت وسائل إعلام مرتبطة بالدولة بأن أبيى سلّم المهام الروتينية إلى نائبه.
ووحّدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى صفوفها مع مجموعات أخرى بينها "جيش تحرير أورومو"، الناشطة فى منطقة أوروميا المحيطة بالمدينة.
واندلعت الحرب مطلع نوفمبر 2020 عندما أرسل آبى أحمد قوات إلى تيجراى للإطاحة بـ"جبهة تحرير شعب تيجراى"، فى خطوة قال إنها للرد على هجمات تنفّذها عناصر الحركة ضد معسكرات للجيش، واتهمت القوات الحكومية من قبل منظمات دولية بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ومنع وصول المساعدات لأبناء الإقليم.
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