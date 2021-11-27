مبعوث بوتين يناقش التسوية المتكاملة في ليبيا مع المرشح الرئاسي النايض

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مستجدات الوضع في ليبيا مع أحد المترشحين في انتخابات الرئاسة القادمة في هذا البلد، عارف علي النايض.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف (وهو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا) استقبل النايض الذي يترأس تكتل "إحياء ليبيا" أمس الجمعة، موضحة أنهما خلال اللقاء "تبادلا الآراء بشأن تطورات الوضع في ليبيا وحولها، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتسوية المتكاملة في البلاد".
وأكد الجانب الروسي، حسب البيان، خلال الاجتماع موقفه الثابت بخصوص أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في 24 ديسمبر، بالتوافق مع خارطة الطريق التي تم إعدادها تحت رعاية الأمم المتحدة، ومخرجات مؤتمري برلين وباريس.
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