نيويورك تعلن حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة ”أوميكرون”

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوشول، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وقالت هوشول في تغريدة: "ما زلنا نرى علامات تحذيرية من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد هذا الشتاء، ورغم عدم اكتشاف متحور أوميكرون الجديد في ولاية نيويورك، إلا أنه قادم".
وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ وبريطانيا.
وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.
وأوميكرون هي خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".
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