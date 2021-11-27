السعودية على موعد مع انخفاض غير معتاد بدرجات الحرارة

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، في السعودية، حسين القحطاني، إن المملكة تستعد لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم، مع توقع بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة.

وفي تفاصيل الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد، جو صحوا إلى غائم جزئيا، تتخلله سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان، اليوم السبت.

ووفق تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.