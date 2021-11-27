تثبيت لعبة Grand Theft Auto إصدار GTA: San Andreas ومتطلبات تشغيلها

تثبيت لعبة Grand Theft Auto ، هي إحدى سلاسل الألعاب الإلكترونية التي حازت على شهرة واسعة حول العالم منذ إصدارها منذ ثمانية عشر عاما تقريبا. حيث تعتمد اللعبة علي نظام لعب مختلف بعيدا عن أي أنظمة أخرى في الألعاب. حيث تعتمد على شخص سارق سئ السمعة يقوم بسرقة المواطنين في الشوارع وتروعيهم. كما هناك خمسة مستويات في مطاردات الشرطة حيث كل مستوى تضئ نجمة في أعلى الشاشة. حيث كان أول إصدار يسمى لعبة Grand Theft Auto: Vice city. وفي أخر مستوى من المطاردات يتم المطاردة بالدبابات والطائرات الهيلوكبتر. وتوالت التحديثات مع الوقت حتى تم إصدارها علي الجوالات وذلك بعد تعاون شركة روك ستار جيم مع جوجل بلاي وأندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات الاندرويد إصدار GTA: San Andreas. والذي يعتبر إحدى الإصدارات فائقة الجودة كما سنعرض لكم متطلبات تشغيل هذا الإصدار الخرافي علي الجوالات الاندرويد.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas

تتمتع لعبة GTA V الأصلية إصدار سان أندرياس بجودة عالية مختلفة عن إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الإصدار المبتدئ. والذي تم إصدار الكثير من تحديثاته Vice city2، Vice city3. كما يتميز إصدار GTA: San Andreas. بجرافيك للعبة يشبه الحقيقة. مما يعطيك روح المغامرة والتشويق والتركيز في اللعبة لمدة ساعات طويلة. والآن من موقعنا نطمئن جميع مستخدمي الألعاب الإلكترونية بإمكانهم الآن وبكل سهولة وبطريقة أمنة 100%. تثبيت GTA V APK للجوالات الاندرويد وذلك من خلال الخطوات التالية.

من خلال جوجل بلاي التطيق الرسمي في الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد يمكنك تثبيت إصدار GTA: San Andreas . من خلال فتح التطبيق جوجل بلاي. ثم البحث علي لعبة Grand Theft Auto من مربع بحث جوجل بلاي.

. من خلال فتح التطبيق جوجل بلاي. ثم البحث علي من مربع بحث جوجل بلاي. سوف تظهر نتائج عديدة مثل إصدار فايس سيتي وإصدار ليبرتي سيتي ستوريز. كما سيظهر إصدار لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس.

سان أندرياس. كما يجب الضغط علي أسم اللعبة والدخول علي صفحتها الرئيسية.

ثم الضغط علي مربع القيمة المقدرة بــ30 ريال سعودي. ودفعها إلكترونيا عبر الطرق الكريدت كارد الذي يحمل شعار فيزا أو ماستر كارد.

بعد الدفع مباشرة شوف يظهر مربع تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . يجب الضغط علي المربع.

. يجب الضغط علي المربع. والآن أنت حصلت على اللعبة في جوالك ويمكن لعبها في أي وقت.

متطلبات تشغيل إصدار GTA: San Andreas للاندرويد

بالرغم أن اللعبة مدفوعة الثمن عبر جوجل بلاي. حيث تخطى عدد تثبيتها مليون شخص. كما أن هناك الكثير من المستخدمين بعد تثبييتها لا يمكن أن يقوموا باللعب هذا الإصدار وذلك لأنها تتطلب شروط كبيرة. حيث يعجز الكثير من مستخدمي الألعاب الإلكترونية بلعبها بسبب ذلك. حيث تتطلب لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس هذه المتطلبات التالية.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تتطلب سعة تخزين لا تقل عن 5 جيجا بايت في الجوالات الأندرويد.

تتطلب سعة تخزين لا تقل عن 5 جيجا بايت في الجوالات الأندرويد. كما تتطلب GTA V APK سان أندرياس ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت أو أكثر وذلك للحصول على السرعة المطلوبة.

سان أندرياس ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت أو أكثر وذلك للحصول على السرعة المطلوبة. GTA: San Andreas من أقوى الألعاب في أداء الجرافيك حيث تتطلب معالج من الفئة باهظة الثمن حيث لا يقل عن معالج ثماني النواة.

من أقوى الألعاب في أداء الجرافيك حيث تتطلب معالج من الفئة باهظة الثمن حيث لا يقل عن معالج ثماني النواة. كما تتطلب معالج GPU رسوميات للشاشة كبير وذلك لجودة عالية في شكل الأشخاص وادق تفاصيل اللعبة.

تعمل أيضا لعبة GTA V للاندرويد علي نظام أندرويد 11.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالخطوات تثبيت لعبة Grand Theft Auto على الجوالات الاندرويد. إصدار GTA: San Andreas. كما عرضنا أيضا شروط تشغيل لعبة GTA V الأصلية. نتمنى لكم أن تقوموا بتثبيت اللعبة بنجاح. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.