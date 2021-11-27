تحديث.. الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443 | طريقة التسجيل للحصول على معاش الضمان

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد، تزايدت نسبة البحث من قبل الكثير من المواطنين السعوديين المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، وذلك من قبل الموظفين والعاطلين عن العمل والنساء المطلقات، النساء الأرامل والمهجورات، حيث يرغب كافة المستفيدين من منصة الضمان الاجتماعي المطور في معرفة طريقة التسجيل في رابط الضمان الاجتماعي، حيث يقوم المواطن الذي يرغب في تقدم طلب للحصول على معاش الضمان، بتسجيل الطلاب من خلال موقع الضمان الاجتماعي أو من خلال المكتب الخاص بالوزارة، كما يمكن ذلك عن طريق الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الشأن، ويجب على مقدم الطلب أن يقوم بملئ عدد من البيانات والمعلومات المطلوبة بالإضافة إلى إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة في نموذج الطلب.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد

قبل أن يقوم مقدم الطلب بإرسال النموذج الخاص به، يجب عليه أن يقوم بكتابة البيانات التالية وهي، الاسم الرباعي، رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، عنوان مقدم الطلب، معلومات التواصل، أسم ورقم التواصل والحساب البنكي للتابع البالغ في حال توقف المعاش على العائل، أيضا يرفق المستندات الثبوتية في حال لم يكن سعودي الجنسية، في حالة وجود إعاقة يجب تقديم ما يثبت الإعاقة في حال كان أحد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما يحدده الدليل الإجرائي، وفي حالة طلب الوزارة أي معلومات وبيانات أخرى يجب تقديمها، ولا بد على جميع مقدمات طلبات الحصول على المعاش أن يقوم بتدقيم جميع البيانات التي ذكرناها لكم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعاش الشهري للعديد من الفئات، ومن أبرز شروط الضمان الاجتماعي هو أن يجب على المستفيد من المعاش أن يقيم إقامة دائمة في المملكة، وفي حال خروجه يجب أن لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة 3 أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش، وقد عدلت الوزارة على شروط الضمان الاجتماعي حيث قامت بالعديد من التعديلات والضوابط الجديد، وذلك حتى يصل الدعم لمستحقيه، كما ان الوزارة ترغب في دعم الأسر الأشد احتياجا، وقد استثنت الوزارة من شروط الجنسية الفئات التالية.

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وذلك بشرط إقامة المرأة وأبنائها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، ويجب تقديم ما يثبت الحالة.

أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وذلك بشرط إقامة المرأة وأبنائها بشكل دائم في السعودية، وتقديم إثبات زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، ويشترط أن يكون لدى الأبناء إقامة سارية المفعول في حال لم يكن لديهم هويات وطنية.

الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط أن تكون ليدهم بطاقات التنقل سارية المفعول، ويجب تقديم ما يثبت الإعاقة وذلك وفق ما يحدده الدليل الإجرائي.

في البداية قم بالانتقال لزيارة رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور. ثم بعد ذلك تحديد الخدمات الإلكترونية. قم بالضغط على تسجيل مستخدم جديد. كتابة جميع البيانات المختصة بالستخدم. النقر على أيقونة حفظ البيانات. تستطيع الاستعلام عن حالة الطلب من خلال خيار طلباتي. أخيرا ستصلك رسالة نصية أو إيميل فور تفعيل وقبول الطلب.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد