أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 98 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدة

قوى العدوان ترتكب 98 خرقاً جديداً لاتفاق الحديدةارتكبت قوى العدوان 98 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس، وتحليق 12 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس، و13 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 18 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 140 صاروخاً وقذيفة و48 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة..