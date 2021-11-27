ليفربول يفترس ساوثامبتون بالأربعة

اكتسح ليفربول ضيفه ساوثامبتون برباعية نظيفة، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز ديوغو جوتا هدفين مبكرين ليقود ليفربول على ساوثامبتون والتقدم إلى المركز الثاني في البريميرليغ.
وقابل اللاعب البرتغالي كرة عرضية من آندي روبرتسون وسجل من مدى قريب بعد 97 ثانية من البداية، ثم أضاف هدفا آخر بسهولة بعد تمريرة محمد صلاح في الدقيقة 32.
وسجل تياغو ألكانتارا هدفا بتسديدة قوية، بعدما سجل بالطريقة ذاتها أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، بعد خمس دقائق، ثم هز فيرجيل فان دايك شباك فريقه السابق بالشوط الثاني.
وحصل جوتا على فرصة كبيرة لاستكمال الثلاثية، لكنه لم يصل إلى كرة عرضية في الوقت المناسب، ليجتاز ليفربول منافسه مانشستر سيتي،الذي يواجه وست هام يونايتد، يوم الأحد، ويتأخر بنقطة واحدة عن تشلسي.
وصنع ساوثامبتون بعض الفرص، لكنه لم يتمكن من الصمود أمام ضغط ليفربول ليبقى في المركز 14.
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