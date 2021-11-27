جدة - نرمين السيد - وقال جاويد -فى تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لقد تحركنا سريعا وبالفعل يعزل الأفراد المصابون بسلالة أوميكرون الجديدة أنفسهم، بينما يجرى ترصد من تواصل معهم".
وأكد جاويد أن السلطات البريطانية ستبذل ما بوسعها لحماية المواطنين ضد التهديد الجديد، موضحا أن ذلك هو سبب رفع سعة إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد فى المجتمعات المتأثرة، وفرض حظر سفر من وإلى 4 دول جديدة وهى مالاوى وموزمبيق وزامبيا وأنجولا.
وشدد جاويد على أن الحكومة البريطانية لن تتردد فى اتخاذ المزيد من الخطوات إذا تطلب الأمر، محذرا من أن ظهور السلالة الجديدة هى "تذكير قاس بأننا لم نخرج بعد من الجائحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تضم أنجولا وموزمبيق ومالاوى وزامبيا إلى قائمة حظر السفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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