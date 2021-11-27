بريطانيا تضم أنجولا وموزمبيق ومالاوى وزامبيا إلى قائمة حظر السفر

جدة - نرمين السيد - وقال جاويد -فى تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لقد تحركنا سريعا وبالفعل يعزل الأفراد المصابون بسلالة أوميكرون الجديدة أنفسهم، بينما يجرى ترصد من تواصل معهم".

وأكد جاويد أن السلطات البريطانية ستبذل ما بوسعها لحماية المواطنين ضد التهديد الجديد، موضحا أن ذلك هو سبب رفع سعة إجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد فى المجتمعات المتأثرة، وفرض حظر سفر من وإلى 4 دول جديدة وهى مالاوى وموزمبيق وزامبيا وأنجولا.

وشدد جاويد على أن الحكومة البريطانية لن تتردد فى اتخاذ المزيد من الخطوات إذا تطلب الأمر، محذرا من أن ظهور السلالة الجديدة هى "تذكير قاس بأننا لم نخرج بعد من الجائحة".