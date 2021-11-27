فرنسا تبدأ حملة التطعيم المعزز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم، عن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران قوله إن هذا الإجراء سيكون الأكثر فاعلية فى مواجهة الموجة الخامسة من وباء كوفيد-19، خاصة مع حلول فترة أعياد نهاية السنة.
وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه اعتبارا من اليوم بات اللقاح متاحا فى مراكز التطعيم أو فى الصيدليات والعيادات الخاصة.
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