كبير مستشارى بريطانيا: اللقاحات قد تكون كافية لتجنب الوفاة جراء «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - نقلت شبكة "سكاى نيوز"، مساء اليوم السبت، عن كبير المستشارين الطبيين فى بريطانيا، قوله إن اللقاحات قد تكون كافية للوقاية من المرض الشديد والوفاة فى حال الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.





وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية، مساء اليوم السبت، بانضمام بريطانيا إلى الدول التى رصدت حالات إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون". وصنفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، متحور فيروس كورونا الجديد بالمقلق، وأعلنت تسميته "أوميكرون".

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