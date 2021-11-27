الأمم المتحدة ترحب بالاجتماع الثلاثى بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال فرحان حق، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فى بيان، إن "الأمين العام يرحب بالاجتماع الثلاثى الذى انعقد فى 26 نوفمبر بين رئيس الوزراء الأرمينى والرئيس الأذربيجانى ورئيس روسيا الاتحادية، وقد اطلع على البيان الصادر عن الاجتماع، وأعرب عن تقديره لدور روسيا الاتحادية فى تسهيل الاتصالات والحوار المستمرين".
وتابع البيان أن "الأمين العام للأمم المتحدة متفائل باستئناف الحوار المباشر بين أرمينيا وأذربيجان على أعلى مستوى، وبالتزامهما بالتنفيذ الكامل للبيانين الثلاثيين الصادرين فى 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، واتخاذ خطوات ملموسة تهدف لتعزيز الاستقرار فى المنطقة".
وعقد الاجتماع بين بوتين وباشينيان وعلييف فى سوتشى واستمر حوالى ثلاث ساعات، واتفق القادة على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وأعلن بوتين، عقب الاجتماع، أن الجانبين الأرمينى والأذربيجانى، مهتمان بتطبيع الوضع على الحدود بين البلدين وتطويره بصورة إيجابية.
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