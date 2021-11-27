السعودية تسمح بالقدوم المباشر إليها لكل من تلقى جرعة لقاح واحدة داخلها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من يوم السبت القادم، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحى المؤسسى عليهم لمدة (3) أيام.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية بأنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحى المؤسسى عليهم لمدة (3) أيام. وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائى عالميًا.

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