ليبيا: اللقاح الصينى الأفضل بين اللقاحات فى مواجهة المتحور الجديد أوميكرون

وأوضح سميو -فى تصريحات اوردتها وكالة الانباء الليبية- اليوم السبت إن المتحور الجديد "أوميكرون" يضم بروتين شوكى يحوى أكثر من 30 طفرة وأن الدراسات ما زالت متواصلة لمعرفة كيفية مقاومته، وسرعة انتشاره، مشيرا إلى أن لقاح "السينوفارم" المحتوى على فايروس مكتمل قد يكون أكثر فاعلية فى مواجهة "أوميكرون" من غيره.
وأضاف أن "أوميكرون" ظهر فى نوفمبر الحالى فى جنوب إفريقيا وفلسطين وبلجيكا ودول غيرها ما زالت الدراسات حول المتحور الجديد جارية، ولم تسجل حتى الآن وفيات بسببه، لافتا إلى أنه يصيب الأطفال ويعدّون ناقلا له، كما أنه سريع الانتشار.
وأكد "سميو" أن سبل الوقاية من "أوميكرون" هى ذاتها وتشمل التباعد والتزام سبل الوقاية المعروفة عند العطس والسعال، وغسل اليدين بالصابون وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر.
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