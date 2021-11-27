حزب العمال البريطانى يطالب الحكومة بتعزيز دفاعات فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم حزب العمال بحسب صحيفة ايفنينج ستاندرد البريطانية، إنه يطالب الحكومة بتنفيذ أربع خطوات لمضاعفة جهودها لحماية الجمهور من خلال تعزيز برنامج التطعيم فى البلاد. وأضاف : "يجب أن تكون الأولوية لتكثيف برنامج التطعيم إلى جانب ضمان حصول المستشفيات على الأدوية المضادة للفيروسات اللازمة ووضع خطة لتحسين التهوية والأجور المرضية". وأعلن وزير الصحة البريطانى ساجد جاويد، اكتشاف أول إصابتين بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا بالبلاد.

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