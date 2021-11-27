بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويلك فورى بدون شرط اعتماد جهة العمل

بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب أحصل على تمويلك فورى ، عرض تمويلي متميز يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة في السداد ، وخيارات متنوعة يمكن من خلالها العميل تقسيط مبلغ التمويل ، علي أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الدخل الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

بدون كفيل أو ضامن وبدون تحويل الراتب تمويلك فورى من شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية ، التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لقطاع الأفراد بالمملكة ، وقد قامت الشركة بتصميم عرض التمويل الشخصي المتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، حيث توفر الشركة هذا العرض بمبالغ مالية كبيرة ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، كما تقدم شركة إمكان للتمويل للعملاء العديد من المزايا عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لديها.

قامت شركة إمكان للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى الشركة ، للاستفادة من عرض التمويل الشخصي. تمويل شركة إمكان لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له. قرض شركة إمكان للتمويل يمكن أن يبدأ بمبالغ مالية 2000 ريال سعودي ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي. المواطن الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة بأقل راتب شهري. العميل المتقاعد يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.

موظف القطاع الحكومي وشبة الحكومي وموظفي القطاع الخاص أيضاً يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل.

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 22 سنة ، ولا يزيد عن 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 1900 ريال سعودي، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على المنتج.

مميزات التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويلشروط الاستفادة من التمويل الشخصي الميسر من شركة إمكان للتمويل