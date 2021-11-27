محافظ الأنبار يعلن وضع اللمسات الأخيرة لتصدير النفط إلى الأردن

دوت الخليج :- أعلنت محافظة الأنبارالعراقية عن وضعها اللمسات الأخيرة للبدء بتصديرالنفط الخام للأردن عبر محطة ضخ عند معبر طريبيل بين البلدين . من جهته أكد مصدر أردني أن الطلب ما زال قيد البحث بين الطرفين.

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