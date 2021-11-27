أخبار اليمن : الحديدة.. إصابة طفل بقذيفة استهدفت منزلاً في حيس

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الحديدة.. إصابة طفل بقذيفة استهدفت منزلاً في حيس

أصيب طفل بجروح، مساء اليوم بقصف شنه مرتزقة العدو، استهدف الأحياء في مديرية حيس ضمن خروقاتهم وجرائمهم المتواصلة بمحافظة الحديدة. الحديدة.. إصابة طفل بقذيفة استهدفت منزلاً في حيسأصيب طفل بجروح، مساء اليوم بقصف شنه مرتزقة العدو، استهدف الأحياء في مديرية حيس ضمن خروقاتهم وجرائمهم المتواصلة بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني أن إحدى قذائف المرتزقة سقطت على منزل مواطن في منطقة المرير بمديرية حيس، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح خطيرة. وتواصل قوى العدوان استهداف المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة في إطار تصعيدها العسكري وانتهاكاتها للهدنة الأممية.

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