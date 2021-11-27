البرازيل تغلق حدودها الجوية أمام المسافرين الوافدين من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البرازيلية إغلاق حدودها الجوية أمام المسافرين الوافدين من 6 دول واقعة فى جنوب إفريقيا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" - والتى أطلق عليها أوميكرون-فى تلك الدول.





وقال السناتور البرازيلى سيرو نوجيرا - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "برنسا لاتيا"، المتخصصة فى شؤون أمريكا اللاتينية، اليوم السبت، إنه سيتم تطبيق هذا القرار على المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوى، مضيفا أنه تم اتخاذ هذا القرار بشكل مشترك من جانب وزارات البنية التحتية والصحة والعدل والأمن العام. يٌشار إلى أن علماء فى جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متغيرًا جديدًا من فيروس "كورونا"، وأرجعوا السبب إليه فى زيادة أعداد الإصابات التى شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة. وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة فى جنوب إفريقيا عن قلقهم أزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث يحتوى هذا النوع الجديد على عدد كبير من الطفرات ولديه القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.

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