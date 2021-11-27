رئيس كولومبيا: تمديد حالة الطوارئ الصحية لعدة أشهر بسبب متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الكولومبى "إيفان دوكى ماركيز" تمديد حالة الطوارئ الصحية فى البلاد لعدة أشهر من إجل منع تفشى المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) المعروف باسم "أوميكرون".





وقال ماركيز -خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، ونقلته شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية- إن حالة الطوارئ ستبدأ فى 30 نوفمبر الجارى وحتى 28 من شهر فبراير المقبل بسبب الوضع الحالى للوباء العالمى، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير كإجراء احترازى ضد المتحور الجديد ولحماية العاملين فؤ المجال الصحى فى كولومبيا.

وأضاف ماركيز أنه يجب على جميع المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا الخضوع للحجر الصحى الإلزامى لمدة 15 يوما لمنع انتشار متحور "أوميكرون".. مشيرا إلى أن بطاقة التطعيم لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستكون مطلوبة لدخول الأماكن المزدحمة بدءا من 14 من شهر ديسمبر المقبل.