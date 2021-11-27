رئيس كولومبيا: تمديد حالة الطوارئ الصحية لعدة أشهر بسبب متحور أوميكرون

وقال ماركيز -خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم السبت، ونقلته شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية- إن حالة الطوارئ ستبدأ فى 30 نوفمبر الجارى وحتى 28 من شهر فبراير المقبل بسبب الوضع الحالى للوباء العالمى، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ هذه التدابير كإجراء احترازى ضد المتحور الجديد ولحماية العاملين فؤ المجال الصحى فى كولومبيا.
وأضاف ماركيز أنه يجب على جميع المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا الخضوع للحجر الصحى الإلزامى لمدة 15 يوما لمنع انتشار متحور "أوميكرون".. مشيرا إلى أن بطاقة التطعيم لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستكون مطلوبة لدخول الأماكن المزدحمة بدءا من 14 من شهر ديسمبر المقبل.
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