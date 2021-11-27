رئيس الوزراء البريطاني: متحور أوميكرون يمكنه الانتقال بين الملقحين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن سلالة "أوميكرون" المتحورة لفيروس كورونا يمكنها الانتشار بسرعة حتى بين متلقي اللقاح المضاد للفيروس.
وفي كلمة موجهة إلى الشعب البريطاني، أضاف جونسون إن "متحور أوميكرون يختلف عن المتحورات السابقة للفيروس"، مشيرا إلى أنه لا يتأثر بالحماية التي تخلقها اللقاحات المضادة للفيروس.
وتابع أنه "يجب على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة إجراء اختبار pcr في اليوم التالي لوصولهم والتوجه إلى الحجر الصحي حتى ظهور نتيجة الفصح".
وأكد أنه سيتم العودة إلى ارتداء الكمامات في المحلات التجارية وفي وسائل النقل العام، مضيفا: "سيتم تشديد القواعد الخاصة بذلك".
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، لافتا إلى أن الحكومة "ستراجعها في غضون ثلاثة أسابيع".
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