تسجيل أول إصابة بسلالة ”أوميكرون” في إيطاليا

أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، اليوم السبت، عن تسجيله أول إصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد.

وأوضح المعهد، في بيان، أنه تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو من عينة إيجابية لمريض قادم من موزمبيق.

وأشار البيان إلى أن الشخص المصاب وأفراد عائلته الذين تخالط معهم في "حالة صحية جيدة".

وفي وقت سابق من السبت أعلن عن رصد هذه السلالة في كل من بريطانيا وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

وتحتوي النسخة الجديدة ضعف عدد التحورات الموجودة في السلالة "دلتا"، ومن بينها مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وهي خامس نسخة توضع في هذا التصنيف، مؤكدة أنها ستجري دراسة تستمر أسبوعين أو 3 أسابيع لتحليل المتحور وتحديد مدى خطورته، خاصة فعالية اللقاحات ضده.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت أن سلالة "أوميكرون" الجديدة "تنتشر بسرعة كبيرة ويبدو أنها قادرة على الانتقال بين الأشخاص الملقحين مرتين".