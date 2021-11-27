انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تصنيف متحور أوميكرون بالمثير للقلق.. السعودية تغلق رحلاتها الجوية مع 7 دول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صنفت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون أحد متحورات فيروس كورونا بالمثير للقلق في 21 نوفمبر 2012 بعد أن وضعته قيد المراقبة فقد اكتشف متحور أوميكرون أول مرة في بوتسوانا وجنوب أفريقيا، وعلى إثر ذلك قررت السعودية غلق رحلاتها الجوية مع سبع دول منها الدولتين المذكورين وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة إسواتينيو، ومملكة ليسوتو، ناميبيا.

وأوضحت السعودية أن القرار جاء بعد المتابعة المستمرة وما رفقته الجهات الصحية المختصة من تقارير عن الوضع الوبائي وما أبلغت به عن وجود حالات عديدة مصابة به في جنوب أفريقيا وفي مجموعة دول أخرى.

وأكد القرار أنه سيتم حظر دخول المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى 14 يوما في دول أخرى سمحت لها الإجراءات الصحية بالسعودية بدخول أرضيها وفق النظام الصحي المتبع فضلا على تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من هذه الدول بما في ذلك مواطنو المملكة حتى في حالة التعقيم بجرعتين.

ويهيب القرار من السعوديين وغير السعوديين تجنب السفر إلى الدول السبع التي أغلقت الرحلات الجوية معها حتى شعار آخر.

وفي السياق ذاته، ليست السعودية وحدها من أعلنت حظر الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها بل أيضًا الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي.

ما هو المتحور الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون

متحور أوميكرون Omicron variant واسمه الكامل سارس كوف 2 متحور أو ميكرون SARS CoV 2 Omicron variant ويُعرف باسم التسلسل بي 1.1.529 Lineage B.1 .1.529؛ أحد تحورات فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع الثاني للفيروس المسبب لمرض فيروس كورونا.

تشير التقارير الأولية إلى أن «متحور أوميكرون» مختلف عن بقية المتحورات، إذ قال البروفيسور توليو دي أوليفيرا، مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، إن المتحور يحمل: مجموعة غير عادية من الطفرات وإنها مختلفة تمامًا عن التي اكتشفت في المتحورات الأخرى.

وأشار دي أوليفيرا أن متحور أوميكرون قد حقق قفزة كبيرة في التطور وطفرات أكثر بكثير من التي توقعناها على حد قوله.

وأضاف أن المتحور الجديد يحمل 50 طفرة إجمالية، منها 30 على البروتين الشوكي مقارنة بطفرتين فقط لمتحور دلتا الذي اجتاح العالم، وهي طفرات لبروتين النتوءات الشوكية الموجودة على سطح الفيروس، التي تساعده على دخول الخلايا، إذ تمنح الفيروس مزيدًا من هذه النتوءات وتجعلها أكثر استقرارًا، وهو ما يُسهل عملية التصاقه بالخلايا واختراقها، ما يؤدي إلى زيادة في معدلات العدوى على مستوى الخلية.

ما هي الدول التي سجلت فيها حالات إلى الآن للمتحور الجديد أوميكرون

بوتسوانا، هونغ كونغ، إسرائيل، مالاوي، جنوب أفريقيا، بلجيكا، مدغشقر، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة إسواتينيو، ومملكة ليسوتو، ألمانيا، بريطانيا.