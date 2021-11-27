دخول نظام نور استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم وتعيين كلمة مرور جديدة

نسيت كلمة المرور في نظام نور ، استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم مشكلة تواجه العديد من المستخدمين عند تسجيل دخول نظام نور، فقد يتعرض ولي الأمر أو الطالب إلى نسيان كلمة المرور أو اسم المستخدم، وبالتالي فلا يتمكن من الدخول والحصول على الخدمة المطلوبة، خاصةً وأن وزارة التعليم قد صممت نظام نور لكي يسهل على المستخدمين الحصول على الخدمات، سواء كان المستخدم أحد أعضاء هيئة التدريس أو ولي الأمر، حيث وفرت الوزارة العديد من الخدمات التي تمكن ولي الأمر من متابعة المستوى الدراسي لأبنائه الطلاب، واستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية نظام نور.

نظام نور استعادة كلمة السر

استعادة كلمة السر في نظام نور أو اسم المستخدم للمسجلين على البوابة الإلكترونية لموقع نور، حيث أطلقت وزارة التعليم نظام نور الإلكتروني ليوفر الوقت والمجهود على المسؤولين عن شؤون التعليم بالإضافة إلى ولي الأمر، وقد أتاحت لكافة المستهدفين من الخدمات الإلكترونية إنشاء حساب شخصي؛ من أجل تسجيل دخول نظام نور والتقديم على الخدمات ومتابعتها حتى يحصل المستخدم على قرار نهائي، ولكن قد يحصل ويتعرض المستخدم إلى مشكلة نسيت كلمة المرور أو قد يفقد اسم المستخدم، ففي هذه الحالة يرجى تتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى رابط نظام نور الإلكتروني. انقر على خيار نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم أسفل بيانات الدخول. ادخل رقم الهوية ورمز التحقق في الحقول التي تتطلب ذلك. انتقل إلى حقول إعادة تعيين كلمة السر. سجل رقم الجوال وعنوان البريد الإلكتروني. اضغط على خيار إرسال.

نتائج الطلاب نظام نور

تعد الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع نور لولي الأمر والمعلم؛ حيث يتمكن المعلم من رصد نتائج الاختبارات للطلاب في نظام نور، كما أنه يتيح لولي الأمر الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فور اعتمادها والإعلان عن تفعيل نظام نور، وذلك بالخطوات الآتية:

الدخول إلى نظام النور الإلكتروني. العمل على تعبئة حقل اسم المستخدم وكلمة المرور. القيام بتسجيل كود التحقق البشري كما هو. النقر على تسجيل دخول نظام نور. الانتقال إلى تبويب النتائج الدراسية ثم تحديد الصف الدراسي للطالب.

بعد الانتهاء من خطوات استعادة كلمة السر في نظام نور وتعيين كلمة مرور جديدة أو اسم المستخدم، يتولى النظام مطابقة البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة على النظام، ولكن في حالة عدم تطابق البيانات يتوجه المستخدم إلى قائد المدرسة لتحديث البيانات واتخاذ الإجراء اللازم.