موعد مباراة الهلال اليوم وأبها في الدوري والقنوات الناقلة

موعد مباراة الهلال اليوم، يلتقي اليوم الأحد الهلال السعودي وأبها في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي، ويدخل الهلال السعودي مباراة أبها منتشيا بتحقيق بطولة دوري أبطال أسيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية، ويسعى الهلال في مباراة اليوم إلى التقدم في ترتيب جدول الدوري السعودي لتأكيد زعامته للكرة السعودية.

موعد مباراة الهلال اليوم

من المرتقب أن يكون موعد مباراة الهلال اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت الرياض، وتقام مباراة الهلال اليوم أمام أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال اليوم

من المرتقب ان تنقل قنوات SSC1 HD مباراة الهلال وأبها اليوم في الأسبوع الثالث عشر، وتبدو المباراة سهلة للهلال إلا أن أبها يبدو كبيرا في المواجهات الكبيرة، ويسعى المدير الفني للهلال السعودي استغلال الحالة المعنوية للاعبي الهلال عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أسيا.

ترتيب الهلال في جدول الدوري السعودي

يدخل الهلال السعودي مباراة أبها في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، ويطمح الهلال إلى الفوز بالمباراة من أجل التقدم في مركز الترتيب خاصة وأن الهلال السعودي لديه أربع مباريات مؤجلة بما فيهم مباراة أبها.

حال تحقيق الهلال السعودي الفوز أمام أبها والمباريات الثلاث المتبقية فإن الهلال السعودي يضمن لنفسه تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ويحتل الاتحاد السعودي المركز الأول حاليا برصيد 26 نقطة.

في المقابل يحتل أبها المركز الثالث عشر في الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، ويبدو موقف أبها صعب في الدوري السعودي ويفصله نقطتين عن التعاون والذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري السعودي.

الهلال السعودي والذي نجح في تحقيق فوز كبير في نهائي دوري ابطال أسيا قبل أيام يسعى لدخول مباراة أبها من أجل تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث ومواصلة مشوار حلم الفوز بالدوري السعودي خاصة وأن جماهير الهلال تطمح للحصول على كل البطولات والتي يشارك فيها الهلال السعودي في تلك الفترة، خاصة وأن الهلال السعودي يضم الكثير من النجوم أبرزهم ياسر الدوسري.

على صعيد ترتيب الدوري السعودي، يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 25 نقطة وضمك المركز الثالث برصيد 25 نقطة هو الأخر ويأتي الهلال رابعا برصيد 19 نقطة.