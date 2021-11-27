الجيش السوداني: ضحايا بصفوفنا في معارك على حدود إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني، السبت، أن قواته تعرضت لاعتداء من الجيش والميليشيات الإثيوبية في الفشقة، مؤكدا أن عددا من الضحايا في صفوفه سقطوا في المعارك على الحدود مع إثيوبيا.

وقال الجيش السوداني في بيان: "تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى في منطقة بركة نورين، لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".

وأضاف: "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات"، موضحا سقوط قتلى في صفوفه، دون أن يكشف عن عددهم.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية سودانية، تأكيدها مقتل 6 عناصر من القوات السودانية، من بينهم ضابطين، في هجوم للجيش الإثيوبي على الفشقة.