الجيش السودانى يعلن استشهاد عدد من منسوبيه خلال صد اعتداء إثيوبى

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات المسلحة السودانية، فى بيان مساء اليوم السبت ، "تعرضت قواتنا التى تعمل فى تأمين الحصاد بالفشقة الصغرى (شرق السودان) فى منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".

وأضافت: "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمى الوطن وتدافع عن أراضيه".