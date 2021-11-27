فاوتشى يرجح احتمالية وجود متغير أوميكرون فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - رجح مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية الأمريكى أنتونى فاوتشى، اليوم السبت، احتمالية وجود المتغير الجديد من فيروس"كورونا" (أوميكرون) فى الولايات المتحدة.





وقال فاوتشى -فى تصريحات إعلامية له أوردتها مجلة "بيبول" الأمريكية- "لن أتفاجأ إذا كان الأمر كذلك".. مُشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تسمح بإمكانية وجود هذا المتغير الجديد وسرعة انتشاره داخل الولايات المتحدة.

وأوضح أنه لم يتم اكتشاف هذا المتغير بعد فى الولايات المتحدة، محذرًا أنه فى ظل ظهور هذه الدرجة من قابلية الانتقال، وتسجيل حالات قادمة من الخارج فى عدد من الأماكن مثل إسرائيل وبلجيكا وفى مناطق أخرى- و"عندما يكون لديك فيروس مثل ذلك، فإنه تقريبًا سينتشر فى النهاية بشكل أساسى"، بحسب قوله.

وأضاف أن السلالة الجديدة -المعروفة حاليًا باسم B.1.1.529- "بها عدد كبير من الطفرات" التى تؤثر بشكل خاص على قدرة الفيروس على الارتباط بالخلايا المتواجدة فى الأنف والرئة.

وأثار فاوتشى - أيضًا - مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان المتحورالجديد أن يتهرب من حماية العلاجات الرئيسية مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وبلازما الاشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس وتعافوا منه إلى جانب اللقاحات، موضحا أنه لا يمكن التنبؤ بذلك، فكل هذه الأمور مازالت "إحتمالات".

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن -فى وقت سابق- أنه سيتم منع المسافرين القادمين من 8 دول واقعة فى جنوب إفريقيا من دخول الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

يُذكر أن علماء فى جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متغيرًا جديدًا من فيروس "كورونا" يطلق عليه B.1.1.529، وأرجعوا السبب إليه فى زيادة أعداد الإصابات التى شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة.