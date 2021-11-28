منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية وخطوات الاستعلام عن طلب عبر إنجاز

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية ، خدمة الكترونية جديدة تهديها الحكومة السعودية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، هي منصة خدمات التأشيرات الالكترونية، التابعة لوزارة الخارجية السعودية، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين القيام بكل الإجراءات الخاصة بالتأشيرات عبر الموقع الخاص بالوزارة، حرصًا من الحكومة على توفير الوقت والجهد، بدلًا من الذهاب لمقر الوزارة والوقوف لساعات طويلة، الآن يمكنهم إنجاز كل ما يحتاجون له بخطوات بسيطة، لذا قررنا اليوم أن نأخذكم معنا في جولة سريعة بالمنصة، ونوضح لكم أهم الأمور والخدمات التي يمكن إنجازها بها.

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

تسعى المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من أساسها التحويل الرقمي وتغيير الطرق القديمة التي كان الجميع يلجأ لها لإنهاء بعض الأوراق.

فأصبح الآن لكل وزارة موقعًا رسميًا يمكن من خلاله إنهاء كل المعاملات بكل سهولة، والتي من بينها الآن منصة خدمات التأشيرات الالكترونية، التي تمكن المواطنين والمقيمين من إنهاء كل المعاملات والاستعلامات عن التأشيرات التي يتم إصدارها من الوزارة الداخلية السعودية، وتلك بعض من الخدمات التي تقدمها المنصة ويمكن إنجازها من خلالها سواء للمواطنين أو للمقيمين:-

طلب تأشيرة حج.

تمديد تأشيرة العودة.

طلب زيارة سواء شخصية أو عائلية.

تفويض تأشيرة عمل لاستضافة شخص من الخارج.

طلب تأشيرة دراسية.

زيارة حكومية.

طلب تأشيرة علاج.

تأشيرة إقامة لعوائل الخاصة بالموظفين البعثات الدبلوماسية.

خطوات الاستعلام عن طلب عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

من أهم الأمور التي سيلجأ لها جميع زوار المنصة هي الاستعلام عن الطلب المقدم، لذا سهلت الوزارة هذا الأمر، كثيرًا، وجعلته في أول الصفحة الرئيسية حتى يستطيع المتقدمين الاستعلام عن طلباتهم بكل سهولة، فكل ما عليهم فعله هو زيارة منصة إنجاز للتأشيرات الالكترونية:-

ثم اختيار الخدمة أو الطلب المطلوب الاستعلام عنه.

إدخال الرقم الخاص بالطلب.

ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

إضافة رمز التحقق الموضح

ثم الضغط على الاستعلام.

في خلال دقائق سيتم تحميل البيانات الخاصة بالطلب.

خطوات الاستعلام عن إصدار تأشيرة منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

مبدئيًا عند القيام بأي خطوة بالمنصة سيتطلب التحقق من الهوية من خلال بوابة النفاذ الموحد، حتى يتم إنهاء كل الإجراءات والمعاملات بصورة آلية سريعة، بدلًا من الحاجة لتقديم الأوراق أو المستندات.

وبعد القيام بأي طلب مثل إصدار تأشيرة سيتطلب أيضًا الاستعلام عن حالة الطلب، التي يمكن أن تتم هي الأخرى في خطوات بسيطة، بزيارة الموقع الرسمي للمنصة:-