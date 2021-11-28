رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور وشروط التسجيل 1443

ننشر لكم رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور وكذلك شروط التسجيل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي قامت بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور من أجل تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل وعمل التدابير اللازمة من أجل تقديم كل الدعم لكل الأسر الأكثير احتياجا واستحقاقا وتغطية كل الاحتياجات الأساسية للمستحقين.

موعد صرف دفعات نظام الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية أنها ستقوم بدراسة الاستحقاق لكل المتقدمين في شهر ديسمبر من العام الجاري، وسيتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم، هذا وسيحق للمستحقين تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة، على أن ينظر إلى الاعتراضات المقدمة حسب قواعد واجراءات اللجنة.

أن يكون سعوديا مقيما داخل المملكة العربية السعودية ويستثني كلا من المرأة غير السعودية والمتزوجة من سعودي او الأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين أو أبناء الارملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد داخل الأسرة.

أن يلتزم بإستيفاء كل متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والإلتزام بحضور كل برامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

أن لا يكون مقيما في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

أن لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية، وفي حال كان لعائل أكثر من أسرة فإن كل أسرة مستقلة بالمعاش الخاص بها.

لا يؤثر استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم بها الأسرة.

حال تخلف عن شرط من شروط الاستحقاق

حال ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيح.

حال تأخر المستحق عن تحديث البيانات الشخصية في مدة تزيد عن 30 يوم.

حال ثبت أن المستحق لم يلتزم بخطة التأهيل.

حال أن المستحق كان يقيم إقامة دائمة داخل أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

حال تنازل المستحق عن المعاش

في حال وفاة المستحق.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديدمتى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

كان سلطان الجريس، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي قد أكد أن الضمان الاجتماعي المطور سيغطى أشخاص لم يكونوا مشمولين ضمن الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

وأضاف أن المستفيدين الحاليين لديهم كل الوقت من أجل التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور ومنصة الدعم والإعانات الاجتماعية الجديدة، خاصة وأن الأسر المستحقية تقوم بالتسجيل.

يذكر أن التطوير الذي لحق بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد سيشمل الموظف وغير الموظف او المتقاعد، والمعيار الأساسي لصرف الضمان الاجتماع الجديد هو القدرة المالية والتي تمكن المواطن من توفير الاحتياجات الأساسية بصرف النظر عن عمر المستفيد.