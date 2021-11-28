نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1.. شروط وطريقة تسجيل الدعم التكميلي صندوق المعونة 2021-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم التكميلي ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة فيما يخص الدعم التكميلي تكافل 1 لصندوق المعونة الوطنية ، حيث نتعرف سوياً من خلال هذا التقرير المفصل على شروط تسجيل الدعم التكميلي تكافل لكافة الفئات من المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما سنرفق لكم أدناه رابط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 ، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق المعونة الوطنية أنه سيتم تفعيل رابط تسجيل الدعم التكميلي 2021 تقديم طلب جديد.

التسجيل في الدعم التكميلي

التسجيل في الدعم التكميلي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، أوضح برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة أنه سيتم تفعيل رابط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 خلال الفترة القادمة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط يجب أن تتوافر فيمن يرغب أو ترغب في تسجيل الدعم التكميلي لصندوق المعونة ، هذا وسوف نرفق لكم أدناه شروط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل.

وأردف برق الضمور مدير عام صندوق المعونة الوطنية خلال تصريحات صحفية ورسمية لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن برنامج الدعم التكميلي تسجيل تكافل 1 سيضم 50 ألف أسرة جديدة سيتم ضمها ضمن المستفيدين والمستفيدات من الدعم التكميلي سواء دعم الخبز أو الدعم التكميلي لعمال المياومة وكافة فئات الشعب في الأردن.

موعد التسجيل في الدعم التكميلي 2021-2022

أما فيما يخص موعد التسجيل في الدعم التكميلي 2021-2022 ، قال برق الضمور مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ، أنه سيتم بدء فتح تسجيل الدعم التكميلي تكافل 1 ، بداية شهر كانون الأول ، ولكن لم يُعلن اليوم المحدد لإطلاق عمليات التقديم على الدعم التكميلي، مُشيراً أنه سيتم أخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون في يوم 31 من نفس الشهر كانون الأول أو ديسمبر 2021.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1

واستكمل برق الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أن الـ50 ألف أسرة الجديدة التي ستستفيد من برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 ، سيتم إضافتها لـ85 ألف أسرة تستفيد بالفعل من البرنامج ليكون العدد النهائي لجميع المستفيدين من تكافل 1 135 ألف أسرة مستفيدة. وقد خصصت الحكومة الأردنية 140 مليون دينار أردني لبرنامج تكافل 1.

والآن نستعرض عليكم شروط تسجيل الدعم التكميلي تكافل 1 ، والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب في عملية تقديم طلب دعم تكميلي وذلك نقلاً عن موقع صندوق المعونة الوطنية ، والتي تتمثل في التالي:

طريقة التسجيل في الدعم التكميلي ٢٠٢١

وبعد أن قدمنا بعض من تفاصيل التي تخص تقديم الدعم التكميلي تكافل 1 ، فهناك الكثير يرغب الآن في معرفة طريقة التسجيل في برنامج الدعم التكميلي 2021 ، حيث أوضح آلية التسجيل موقع صندوق المعونة الوطنية على الإنترنت وذلك من خلال طرح فيديو يحتوي على جميع التفاصيل.

رابط التسجيل في الدعم التكميلي

أما فيما يخص آلية تسجيل الدعم التكميلي فقد جاء نقلاً عن موقع صندوق المعونة الوطنية، يُمكنكم إتمام عملية التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1 من خلال الدخول عبر رابط takaful.naf.gov.jo ، كما يُمكنكم الإطلاع على جميع التفاصيل التي تخص برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 وكذا برنامج الدعم النقدي تكافل 3 ، وكذا برنامج دعم عمال المياومة تكافل 3، هذا وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص هذا الشأن.