نقدم لكم طريقة شحن جواهر فري فاير شرعي بمجموعة من المواقع المميزة للشحن باستخدام الـ id بطريقة شرعية تماماً من خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن لعبة فري فاير من أشهر الألعاب الموجودة في الوقت الحالي، ويسعي العديد من اللاعبين إلى معرفة الطريقة المناسبة لشحن جواهر فري فاير حتى يتمكنوا من التفوق على خصومهم داخل اللعبة، فمن المعروف أن جواهر فري فاير هي العملة الافتراضية المستخدمة في اللعبة للقيام بشراء الأسلحة والعتاد والملابس وغيرها من المستلزمات التي تساعدهم على التفوق، ومن ضمن الطرق المشهورة للشحن الشحن عن طريق الid.

شحن جواهر فري فاير من خلال موقع shop2game من أكثر الطرق المتبعة لشحن الجواهر عبر الid حيث يعد الموقع من المواقع التابعة للشركة الرسمية المالكة للعبة فري فاير، وحتى تتمكن من استخدام هذه الطريقة لابد أن تقوم بربط الحساب الخاص بك في اللعبة بحسابك في الفيس بوك، وكل ما عليك فعله هو القيام بالدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول باستخدام الid الخاص بك، وبعد أن تقوم بتسجيل الدخول سوف تظهر لك طريقتان للدفع، وهما الدفع عن طريق ون كارد وهي الطريقة المعتمدة في موقع shop2game، والطريقة الثانية هي الشحن عن طريق قنوات الشحن وهي الطريقة التي تناسب بعض المواقع الأخرى التابعة للشركة المطورة للعبة.

كذلك يمكنك الاعتماد على موقع codashop وهو من المواقع المضمونة لشحن الجواهر، ومن المميز في هذا الموقع أنه يتيح لك العديد من طرق الدفع المختلفة، حيث يمكنك الدفع عن طريق ون كارد، أو يمكنك أن تقوم بالدفع عن طريق فودافون كاش وهي طريقة دفع مناسبة للمصريين بصورة كبيرة، كما يمكنك أيضا الاعتماد على موقع games kharido لشحن الجواهر، وهي أيضا من المواقع المميزة التي تتيح لك أيضا الدفع بالعديد من الطرق المختلفة التي تتناسب مع جميع المستخدمين، فكما تري أن هناك العديد من مواقع شحن جواهر فري فاير باستخدام الid الخاص بك.