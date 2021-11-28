رابط نظام نور لنتائج الطلاب 2021 – 2022 وطريقة الحصول عليها رسمياً Noor System

قامت إدارة التربية والتعليم في السعودية بطرح نظام نور للطلاب وذلك بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، ويبحث الكثيرون عن رابط نظام نور نتائج الطلاب وذلك لمعرفة نتائجهم في الفصل الدراسي الاول والثاني وهو خاص بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويمكن للطلاب والطالبات والأدباء معرفة كل ما يخص الطالب من خلال هذا الرابط الخاص بتطبيق نور.

معرفة رابط نظام نور لنتائج الطلاب

يبحث الجميع عن الرابط الرسمي لنظام نور لنتائج الطلاب وذلك لأن الطلاب يريدون معرفة نتائجهم الدراسية من خلال الدخول على الموقع، وذلك لما سببه فيروس كورونا من وجود حظر دائم في السعودية، حيث قامت السعودية بإطلاق هذا النظام لمساعدة الطلاب في التعليم عن بعد، والمحافظة على مستواهم أثناء الحظر المفروض على البلاد.

نتبع التالي للدخول على رابط نظام نور لنتائج الطلاب:

الدخول على إحدى المتصفحات والبحث عن الرابط الرسمي لنظام نور.

تظهر عدة روابط نقوم باختيار رابط نظام نور لنتائج الطلاب.

بعدها نقوم بإدخال اسم الطالب والرقم السري الخاص به.

بعد الدخول على الموقع تقوم بوضع رقم الهوية الخاص بك لمعرفة درجاتك في الامتحانات.

ويوجد حسابات خاصة لأولياء الأمور للدخول على الموقع ومعرفة نتائج الابن.

يتيح موقع نظام نور عملية التعليم عن بعد.

يتم تدريب المعلمين على استخدام النظام.

مختصة لتقديم طلبات إصدار بدل فاقد للشهادات.

يقوم على تعديل البيانات.

يقوم من خلاله إجراء معادلة الشهادة.

تقوم من خلاله متابعة الطالب فيما يخص مراحل التعليم الأساسية والعامة في المملكة العربية السعودية.

تقوم بمتابعة طلب.

يستطيع الاب معرفة كل ما يدور مع ابنه وذلك من خلال الحساب الخاص به على موقع نظام نور لنتائج الطلاب.

خدمات نظام نور في السعوديةتحذير من المملكة العربية السعودية

قامت السعودية بتحذير الآباء والطلاب من استخدام أي نظام أو تطبيق والذي يدعي أي منهم على مساعدة الطلاب والطالبات والآباء في نظام التعليم، مثل إدخال النتائج ورصد الحضور والغياب ويجب أخذ الاحتياطات من تلك المواقع لأنها قد تسرق البيانات الخاصة بأي طالب ومعلومات الدخول الخاصة بالمستخدم.